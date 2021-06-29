الزعاق: مرحلة «حر الانصراف» تشهد ارتفاعًا الحرارة لأعلى معدلاتها بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، إنَّنا نعيشُ الآن بمرحلة «حر الانصراف» والتي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها العالمية على السعودية والكويت والعراق.

وأضاف الزعاق لـ «العربية»، أن الشمس تتحرك من الجنوب إلى الشمال وأقل حركة تكون عند أقصى نقطة لها شمالًا وأعلى حركة عندما تمر على خط الاستواء، وفي حالة وصول الشمس إلى أقصى نقطة لها شمالا؛ فتلك بداية الحر الفعلي أو موسم حر الانصراف.

إلى ذلك توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره حول طقس غدٍ الأربعاء، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

وأضاف المركز، يتوقّع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران وعسير، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة وتمتدّ إلى مرتفعات المدينة المنورة.

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