«أبشر»: 3 خطوات لاستخراج إثبات صحة «الهوية الوطنية»

الرياض - محمد عبدالله - قالت منصة أبشر، اليوم الثلاثاء، إن استخراج إثبات صحة الهوية الوطنية ممكن للمستفيدين، وأضافت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، أن المسفيد يمكنه الدخول إلى حسابه في «أبشر أفراد»، واختيار «الخدمات الاستعلامية للتحقق من صلاحية الهوية»، عبر الرابط:

جاء ذلك ردًا من المنصة على تساؤل وردها من إحدى المستفيدات عن مدى إمكانية استخراج إثبات صحة الهوية الوطنية عبر نظام التحقق اللي موجود حاليًا بأبشر.

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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