«رئاسة الحرمين» تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج غدًا الأربعاء

الرياض - محمد عبدالله - تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، غدًا لإطلاق خطتها التشغيلية لموسم الحج.

وتستعرض الرئاسة خلال اللقاء الإعلامي السنوي – عن بُعد – أبرز الخدمات والمبادرات المرافقة لموسم الحج وخدمة ضيوف الرحمن، من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية، وفق «الإخبارية».

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكملت جميع الاستعدادات التنظيمية والخدمية والصحية الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن عند وصولهم إلى المسجد الحرام خلال موسم حج هذا العام.

وبينت الرئاسة أن جميع الوكالات والإدارات الميدانية والإدارية تعمل على تجويد مخرجات الأعمال والخدمات عبر خطط وبرامج أُعدّت مسبقاً لتسهيل أداء النسك والعبادات في المسجد الحرام ومراعاة المتطلبات الصحية للجائحة الاستثنائية ليؤدي الحجاج شعائرهم وسط خدمات تنظيمية وصحية مهيأة لبيئة صحية آمنة مستوفية لجميع متطلبات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

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