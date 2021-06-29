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رئيس هيئة «مكافحة الفساد» يستقبل مسؤولًا كبيرًا بوزارة الخزانة الأمريكية

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الرياض - محمد عبدالله - استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس في مقر الهيئة اليوم، مساعد وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة بول أهيرن والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الفساد بين البلدين الصديقين، واطّلع مساعد وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة على أبرز منجزات المملكة في مجالي تعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد، على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك مبادرة الرياض الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي ومن سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

من جانبه أشاد مساعد وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة بالجهود التي تبذلها المملكة العربية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية، واستمع إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في ذات المجال.

حضر اللقاء من جانب الهيئة المستشار والمشرف العام على مكتب معالي رئيس الهيئة خالد بن عبدالعزيز الداود، ومساعد رئيس الهيئة للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل وعدد من كبار منسوبي الهيئة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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