«حساب المواطن»: 3 خطوات لإضافة تابعين لرب الأسرة

الرياض - محمد عبدالله - حدَّد برنامج حساب المواطن، 3 خطوات لإضافة تابعين على حساب رب الأسرة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «هل أستطيع إضافة تابعين حاليًا ولا موقف؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي حساب المواطن عبر موقع «تويتر»: «بإمكان رب الأسرة إضافة التابعين عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ) من خلال الرابط.. اضغط هنا.

وبخصوص التسجيل في البرنامج، أوضح: «تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقًا للتعديلات المقررة على ضوابط دعم البرنامج، علمًا بأن التسجيل كان متاحًا منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمّت دراسة أهليتهم .ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين».

صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر يوليو

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ44، لدفعة شهر يوليو 2021م.

وأشار البرنامج –عبر حسابه على تويتر- إلى أنّه يمكن التحقق من نتائج الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط.. اضغط هنا.

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حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر يوليو