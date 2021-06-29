صحة الباحة تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة

الرياض - محمد عبدالله - بدأت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الباحة استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية 12 - 18 عاماً، ضمن الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.

وقامت صحة الباحة بإعطاء لقاح «فايزر» للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال الدراسات العلمية كافة، التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأكدت صحة الباحة، أن إجراءاتها تتماشى مع الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا.

كانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الثلاثاء، بدء تطعيم الفئة العمرية من 12 لـ18 عامًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا التابع لشركة «فايزر» بالمنطقة الشرقية، مع بدء تطعيم الفئة العمرية نفسها في منطقة الجوف.

وأعلن تطبيق «توكلنا» عن إتاحة إمكانية حجز موعد لتلقي لقاح كورونا، للذين تتراوح أعمارهم بين 12 - 18 سنة بالتاريخ الميلادي، مطالبًا بتحديث التطبيق لاستخدام الخدمة الجديدة.

ودعا التطبيق إلى ضرورة التأكد من تحديث التطبيق لاستخدام بالخدمة الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة الصحة، قائلًا: «بإمكانك حجز موعد لقاح كورونا لأفراد أسرتك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 -18 سنة».

اقرأ أيضا

بدء تطعيم الفئة العمرية من 12 لـ18 عامًا بالشرقية والجوف