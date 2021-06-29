السفارة الامريكية تدين الهجوم الصاروخي الحوثي على مدينة مأرب

محمد الفلاح - الثلاثاء 29 يونيو 2021

أدانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، بشدة الهجوم الصاروخي الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على حي سكني اليوم بمدينة مأرب أسفر عنه سقوط 13 شهيداً وجريحاً بينهم 4 أطفال.



وقالت القائمة بأعمال السفير الأمريكي كاثي ويستلي في رسالة نشرها الحساب الرسمي للسفارة في موقع التواصل الاجتماعي(تويتر) "ندين وبشدة الهجوم الصاروخي الحوثي على حي سكني في مأرب اليوم والذي أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم طفل".

وأضافت"حان الوقت لإنهاء الصراع في اليمن وتقديم الإغاثة للشعب اليمني، ويجب على الحوثيين القبول بوقف إطلاق النار والدخول في المفاوضات".