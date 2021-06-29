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السعودية | وزير الاقتصاد والتخطيط يعقد اجتماعاً مع وزير التخطيط القومي الإندونيسي

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محمد الشيخ 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 14 ثانية - 10:19 مساءً, 29 يونيو 2021 م

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عقد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم مع معالي وزير التخطيط القومي الإندونيسي سوهارسو مونوارفا اجتماعاً ثنائياً على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية.
وناقش الاجتماع دعم المملكة لإندونيسيا خلال فترة ترؤوسها مجموعة العشرين العام القادم وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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