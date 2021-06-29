شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حفر الباطن يشيد بـ«المواصفات السعودية» في ضبط الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، بالدور المهم للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في ضبط الأسواق، وحمايتها من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

جاء ذلك خلال استقباله بديوان المحافظة اليوم، مدير عام فرع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالمنطقة الشرقية أحمد بن يحيى العبثاني.

واطلع الأمير منصور بن محمد على نبذة عن جهود هيئة المواصفات في رفع مستوى سلامة وجودة المنتجات والسلع بالسوق، وجهودها في مجال إصدار المواصفات القياسية.