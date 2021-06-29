هل تعتمد السعودية على الدفع الإلكتروني مستقبلًا؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المحلل المالي حمد العليان، أن أكثر القطاعات التي استفادت من جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، هو الدفع الإلكتروني، حيث أدت الجائحة إلى تقليل الاعتماد على البيع النقدي.

أجهزة ذكية:

وأضاف العليان، في مداخلة هاتفية على قناة الإخبارية، أن نسبة سكان المملكة من الشباب كبيرة وغالبيتهم يستخدمون الأجهزة الذكية، مبينًا أنه بالرغم من التوقعات بأن تقل عمليات البيع النقدي في المستقبل، فإنه لا غنى عن “الكاش”.

بنية تحتية قوية:

ولفت إلى أن هناك بعض الدول في إفريقيا وشرق أوروبا لا تعتمد على عمليات الدفع الإلكتروني حتى الآن، لافتًا إلى أن ذلك يرجع لعدم وجود بنية تحتية قوية لدى تلك الدول مثل المملكة، موضحًا أنه طبقًا لإحصائيات صادرة من البنك المركزي فإن عدد نقاط البيع خلال شهر إبريل الماضي، بلغت حوالي 36 مليار مقابل 16 مليار في نفس الشهر من عام 2020.

شارك الخبر