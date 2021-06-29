شكرا لقرائتكم خبر تطبيق العقوبة بحق مؤدي النسك من العاملين في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة الحج والعمرة على شركات ومؤسسات حجاج الداخل على عدم السماح للعاملين فيها مهما كانت مهمتهم، بالحج في هذا العام، مؤكدة في الوقت نفسه أن كل من يخالف ذلك سيكون تحت طائلة العقوبة المقررة. وطالبت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات العاملة أن تبادر لاستكمال التجهيز لاستقبال الحجاج في جميع النواحي، كسرعة إكمال التعاقد مع متعهدي الإعاشة المؤهلين للخدمة وفقا للإجراءات المعتمدة ومن خلال الخدمة الالكترونية المخصصة لذلك، إضافة إلى التعاقد مع متعهد خدمة النقل المخصص لتأمين نقل الحجاج داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما طالبت الشركات والمؤسسات بتسلم القطعة المخصصة لإسكان الحجاج في مشعر عرفات والبدء في كل ما يلزم لتجهيز المخيم وتهيئة الخدمة اللازمة به في وقت مبكر، واستكمال تهيئة وتجهيز المخيمات المخصصة في مشعر منى وأن تكون جاهزة في وقت مبكر، إضافة إلى تجهيز بيانات العاملين في الشركات والمؤسسات والتأكد من تحصينهم باللقاح الخاص بفيروس كورونا (كوفيد 19) وعدم السماح بأي حال من الأحوال لأي منهم بالعمل دون ذلك. أمور نبهت إليها الوزارة:





على الشركات والمؤسسات مراعاة عدم المبالغة في أسعار برامج النقل من خارج مكة



أن تكون أسعار النقل في حدودها الدنيا مراعاة لظروف الموسم الاستثنائي



التقيد التام بالمواصفات المعتمدة لباقات الخدمة المنصوص عليها في دليل الإجراءات التنظيمية لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل لموسم حج عام 1440



مراعاة أن ما ورد من مواصفات فيه لباقتي ضيافة (1) مخيمات، وضيافة (1) أبراج، هي نفسها المعتمدة لباقتي الضيافة المميزة للمخيمات والأبراج



أن ما ورد في الدليل من مواصفات لباقة ضيافة (3) هي نفسها المعتمدة لباقة الضيافة (مخيمات)، ما لم تتعارض مع المواصفات والضوابط الصحية



استفادة جميع الحجاج من خدمة البطاقة الذكية، والتنسيق مع الشركات والمؤسسات حول ما يلزم لتسلمها



كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق العقوبة بحق مؤدي النسك من العاملين في الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.