شكرا لقرائتكم خبر بدء التقديم الموحد في الجامعات والكليات التقنية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الالكتروني الموحد للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض موعد التقديم، وذلك عبر بوابتي القبول الالكتروني الموحد للطلاب والطالبات.

وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض جامعات الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة والكليات التقنية في منطقة الرياض.

بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض جامعات الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية والكلية التقنية في مدينة الرياض.

وستكون مواعيد قبول الطلاب بدءا من الأحد 24 / 11 وحتى 30 / 11 / 1442هـ، عبر بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض، والطالبات بدءا من الاثنين 25 / 11 وحتى 1 / 12 / 1442هـ عبر بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض.