شكرا لقرائتكم خبر 4593 شكوى لحقوق الإنسان بزيادة 9% خلال عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت هيئة حقوق الإنسان 4593 شكوى خلال 2020، بنسبة ارتفاع 9% عن العام السابق، وذلك بعد أن أطلقت حزمة من المبادرات ذات الصلة بتطوير خدمات المستفيدين، وتسهيل آليات تلقي الشكاوى، خاصة للفئات الأكثر حاجة. وأوضحت الهيئة في بيانها أمس، أن تلك المبادرات تضمنت افتتاح مركز خاص بخدمات المستفيدين، وتطوير منصة تلقي الشكاوى في الموقع الالكتروني، وتطوير خدمات الرد الهاتفي، وإطلاق حساب خاص بخدمات المستفيدين في منصة التواصل الاجتماعي تويتر. قضايا تتعلق بها موضوعات الشكاوى:





العدالة الجنائية والموقوفون والسجناء 1193 شكوى بنسبة 25.97%



الحماية من الإيذاء للنساء والأطفال 680 شكوى بنسبة 14.81%



الهوية والجنسية والإقامة 572 شكوى بنسبة 12.45%



اللجوء للقضاء 396 شكوى بنسبة 8.62%



الخاصة بالعمل 371 شكوى بنسبة 8.08%



الرعاية الاجتماعية 208 شكاوى بنسبة 4.53%



الصحة 194 شكوى بنسبة 4.22%



التعليم 148 شكوى بنسبة 3.22%



تصنيف الشكاوى المقدمة الذكور 2781شكوى بنسبة 60.55% الإناث 1812شكوى بنسبة 39.45% السعوديون 2842 بنسبة 61.88 % جنسيات أخرى 1751 بنسبة 38.12%

كانت هذه تفاصيل خبر 4593 شكوى لحقوق الإنسان بزيادة 9% خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.