تجهيز مدينة الأنعام النموذجية لذبح الفدية والهدي والأضاحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس مدينة الأنعام النموذجية الحديثة بمكة المكرمة وهي من أحدث المشروعات من نوعها الصديقة للبيئة في المملكة والمنطقة.

ويقع المشروع على طريق الليث ضمن حدود الحرم في منطقة مكة المكرمة مما أعطاه أهمية استراتيجية في تقديم الخدمات، ومنها التسويق والذبح للثروة الحيوانية للمؤسسات والمواطنين، إضافة إلى ذبح الفدية والهدي والأضاحي والصدقات للحجاج والمعتمرين.

وتبلغ مساحة المشروع 205 آلاف م2، وتعمل المدينة تحت متابعة صحية ورقابية عالية المواصفات والمقاييس لتلبي الاحتياجات المتزايدة، ودعما للحجاج والمعتمرين، حيث يشمل المشروع خدمات التقطيع والتجهيز والتغليف والتصنيع، إذ تتجاوز طاقته الإنتاجية 160 ألف طن من اللحوم الحمراء سنويا، ويدعم المشروع تقويم سلسلة الإمداد لقطاع الماشية وضبط الجودة، إذ يتكون من حظائر تمتد على مساحة 60 ألف م2 ويبلغ عددها حوالي 900 حظيرة بمساحات مختلفة سيتم تأجيرها لصغار مربي وتجار الماشية السعوديين ضمن برامج محفزة مع وجود سوق للبيع بالجملة بمساحة 14,181م2 وتوفير مخازن أعلاف بمساحة 13,735 م2.

ويعد المسلخ الأكبر والأعلى مواصفات من حيث النظافة والتصميم والتقنية المستخدمة من نوعه في المنطقة، فيما يتوافق المشروع مع برامج التوطين في المملكة، إذ يوفر بيئة عمل محفزة تتناسب لاستقطاب الشباب السعودي للاستثمار والعمل في مكونات المشروع ومنها المسلخ ومصنع اللحوم على مختلف المستويات بأكثر من 500 فرصة عمل، كما سيكون للمرأة السعودية دور ريادي في العمل من خلال تخصيص مساحة إنتاجية منفصلة في المسلخ والمصنع وعمليات التسويق والرقابة الصحية على المنتجات والتي تدار بالكامل من كوادر نسائية بـ 100 فرصة عمل مع تمكينهن بالبرامج التدريبية لرفع الكفاءة الإنتاجية والإدارية وتأهيلهن لمناصب قيادية في هذا القطاع.

من تجهيزات وإمكانات المسلخ:

