شكرا لقرائتكم خبر الصحة: الحماية من مضاعفات كورونا تصل إلى 90% بعد أخذ اللقاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة أن الحماية من الإصابة بمضاعفات كورونا تصل إلى أكثر من 90% بعد أخذ اللقاح، مهيبة بالجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 1567 إصابة جديدة وشفاء 1032 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 11,724 حالة منها 1406 حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 486,106 حالات، كما بلغ عدد حالات التعافي 466,578 حالة تعاف، فيما سجلت 15 وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7804 حالات، وإجراء 109,199 فحصا مخبريا.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.

إلى ذلك بدأت صحة الشرقية أمس في تقديم الجرعة الأولى من لقاح «فايزر» للفئة العمرية من 12 إلى 18 عاما بالتاريخ الميلادي، في جميع مراكز اللقاحات بالمنطقة، عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق «صحتي».

ودعت الجميع إلى المبادرة لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مع الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الفيروس حفاظا على صحة الجميع وسلامتهم.

الحالات الجديدة بحسب المناطق:

مكة المكرمة 403

الرياض 328

الشرقية 326

عسير 173

جازان 94

المدينة المنورة 73

القصيم 51

نجران 42

الباحة 19

تبوك 19

الحدود الشمالية 13

الجوف 7