ضبط 10 مخالفين لأمن الحدود بحوزتهم مخدرات وحشيش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود في العقدين الثالث والرابع من العمر، بحوزتهم أقراص إمفيتامين مخدر، ومادة الحشيش. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيانه أمس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية المختصة بالمنطقة من القبض على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود في العقدين الثالث والرابع من العمر، ضبطت بحوزتهم أقراص إمفيتامين مخدر، ومادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة.



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