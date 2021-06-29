شكرا لقرائتكم خبر 1600 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن برنامج التحول الرقمي، دشن أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أمس، خدمة الاعتماد الالكتروني للمصانع والموردين والمختبرات، وبدأت الأمانة بتفعيله في كل خدماتها، بمقر الأمانة.

وأكد مدير عام رفع كفاءة المشاريع المهندس عبدالرحمن الزهراني أن هذه الخدمة تعمل على زيادة نسبة الناتج المحلي، وتوفير قائمة معتمدة من المصانع والموردين والمختبرات، وسرعة استقبال وإرسال المعاملات، وتجاوز مشكلة البعد الجغرافي والزمني، مشيرا إلى أنها تستهدف جميع المصانع والموردين والمختبرات وخلاطات الاسفلت والكسارات التي تقوم بتوريد منتجاتها وخدماتها لمشروعات أمانة المنطقة الشرقية.

يذكر أن هذه الخدمة تعتبر أول اعتماد الكتروني يسهم في استقطاب الموردين من داخل وخارج المنطقة، ويساعد على التحقق من مطابقة المنتجات والخدمات الموردة لمشروعات أمانة المنطقة الشرقية للمواصفات والمعايير القياسية والفنية المعتمدة.

من جهة ثانية نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1695 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 4 منشآت مخالفة، وضبط 92

مخالفة، للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

كما تلقت الأمانة 16 بلاغا عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، عبر مركز البلاغات «940».

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، على المنشآت للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وتفعيل مبادرة «ممتثل» بمدن ومحافظات المنطقة كافة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، أو المخالفات البلدية عبر مركز البلاغات لمعالجتها.