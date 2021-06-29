شكرا لقرائتكم خبر إنفوجرافيك: نصائح لمنح الأبناء الثقة وتشجيعهم لمواجهة ضغط الأقران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين يرغب الآباء في التأكد من أن طفلهم سعيد وصحي وواثق، إلا أن دعم الأسرة يتنافس أيضا مع قوة ضغط الأقران، وهم يعلمون أنهم بحاجة إلى إيجاد طرق لمساعدة الشباب على تجنب المزالق التي يمكن أن تنجم عن ضغط الأقران الشديد.

وفيما يلي بعض النصائح القيمة التي قدمها موقع Accredited Schools Online، التي يمكن للوالدين القيام بها لمساعدة أطفالهم في مواجهة ضغط الأقران.







تحدث إلى ابنك



تحدث إليهم كما لو كانوا أصدقاء، من خلال معاملتهم كشخص مسؤول وقادر، ستساعدهم على تصديقهم. اطلب منهم الانفتاح على ما يقلقهم.

ابدأ بإخبارهم بما يقلقك، إضافة إلى خياراتك للتعامل معه وكيف اخترت المسار الذي سلكته.

• اعمل خطة

يستسلم العديد من الأطفال لضغط الأقران، لأنهم لا يرون مخرجا رشيقا.

ساعدهم في العثور على واحد من خلال وضع خطة تخرجهم من موقف سيئ مع القليل من العواقب.

• مارس ضغطك الإيجابي

قد يبدو أن أفعالهم تشير إلى تمرد مستمر، ولكن في الواقع، من الطبيعي أن يرغب الأطفال في إرضاء والديهم.

يجب أن يتذكر الآباء أن لديهم تأثيرا قويا على طفلهم، حتى عندما يبدو أنهم يتجاهلونك. يمكن أن يؤدي ممارسة الضغط الإيجابي، مثل تشجيع الطالب على الدراسة أكثر أو حضور فصل أكثر صرامة، إلى قيامه بذلك بالفعل.

• أعطهم المعلومات التي يحتاجونها

لا تفترض أبدا أن الشاب يعرف كل ما يحتاج إليه بشأن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مثل المخدرات أو الكحول أو الجنس غير المحمي.

بدلا من ذلك، تأكد من أنهم على اطلاع جيد من خلال التحدث معهم حول هذا الموضوع. قد لا يحبون المحادثة، لكن منحهم المعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات جيدة يفوق بكثير بضع دقائق من عدم الراحة.

• ضع حدودا مناسبة للعمر

يحتاج الأطفال إلى شبكة أمان، حتى عندما يكبرون بما يكفي لاتخاذ العديد من القرارات بأنفسهم.

تبن موقفا «منزليا، قواعديا» ، ووضح أن لديك توقعات لهم حتى بعد أن يذهبوا إلى الكلية. إن معرفة أن أمي وأبي ينتظران مكالمة هاتفية «أنا بأمان» تشجع الأطفال على التفكير مرتين في أفعالهم.

• أظهر الثقة في قدرات أطفالك

مع مراعاة حدود أعمارهم، امنح أطفالك مساحة لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم. من خلال معاملتهم بطرق تلغراف تعتقد أنهم يستطيعون الاختيار بحكمة وتحمل المسؤولية عن تلك الاختيارات، سيعزز ذلك ثقتهم بأنفسهم.

• شارك مسارك الخاص

اطلب من أطفالك الانفتاح على الأشياء التي تقلقهم. ابدأ بمشاركة معاناتك الشخصية، والخيارات التي كانت لديك للتعامل معها، وكيف اخترت المسار الذي سلكته. على الرغم من أن الشباب قد لا يدركون ذلك، إلا أنهم يتعلمون بالقدوة - وعادة ما يكون الآباء قدوتهم الأولى.