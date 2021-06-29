شكرا لقرائتكم خبر أمير المدينة يطلع على مشاريع مجمع طباعة المصحف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من معالم المدينة المنورة البارزة، يحظى بعناية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، ليكون مركز الطباعة الأول على مستوى العالم الإسلامي في طباعة المصحف الشريف والعناية به.

ونوه، خلال زيارته للمجمع، بالقرار الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين بتشغيل المجمع ذاتيا من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشيدا بما انعكس عليه هذا القرار من تطور ملموس بالمجمع الذي يعد مفخرة للجميع.

واستمع أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، لشرح من الأمين العام للمجمع طلال الرحيلي عن المشاريع التي نفذها المجمع، والتي أسهمت في رفع إنتاجية المجمع خلال تشغيله عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية مباشرة، من 9 ملايين نسخة سنويا حتى بلغ هذه السنة 2020-2021 إلى 19.504.000 مصحف من جميع الإصدارات وبمختلف الأحجام والترجمات رغم جائحة كورونا، إلى جانب إطلاق 10 مشاريع نوعية تقنية.

مشاريع نفذها المجمع خلال هذه السنة:

