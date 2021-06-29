شكرا لقرائتكم خبر أمير المدينة يطلع على مشاريع مجمع طباعة المصحف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونوه، خلال زيارته للمجمع، بالقرار الذي اتخذه خادم الحرمين الشريفين بتشغيل المجمع ذاتيا من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مشيدا بما انعكس عليه هذا القرار من تطور ملموس بالمجمع الذي يعد مفخرة للجميع.
واستمع أمير منطقة المدينة المنورة، بحضور وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المجمع الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، لشرح من الأمين العام للمجمع طلال الرحيلي عن المشاريع التي نفذها المجمع، والتي أسهمت في رفع إنتاجية المجمع خلال تشغيله عن طريق وزارة الشؤون الإسلامية مباشرة، من 9 ملايين نسخة سنويا حتى بلغ هذه السنة 2020-2021 إلى 19.504.000 مصحف من جميع الإصدارات وبمختلف الأحجام والترجمات رغم جائحة كورونا، إلى جانب إطلاق 10 مشاريع نوعية تقنية.
مشاريع نفذها المجمع خلال هذه السنة:
- طباعة المصحف الجوامعي
- 3 ترجمات جديدة تطبع للمرة الأولى
- إنتاج 6 آلاف نسخة من مصحف المدينة النبوية للمكفوفين بطريقة برايل
- النسخة الثالثة من تطبيق مصحف المدينة النبوية بميزاته الجديدة
- تفعيل استراتيجية الأمن السيبراني بالمجمع
- الإصدار الأول من تطبيق مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي
- دعم التجول الافتراضي بالمرشد السياحي للمسجد النبوي والمجمع
كانت هذه تفاصيل خبر أمير المدينة يطلع على مشاريع مجمع طباعة المصحف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.