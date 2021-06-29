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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا (4) جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته في أحد أحياء مدينة الرياض، تمثلت في دخول المنازل وسرقة ما تحويها من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، وجرى استرداد جزءٍ من المسروقات، وإيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 09:55 PM
تمثلت في دخول المنازل وسرقة ما تحويها من مقتنياتشرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 4 جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (3) مواطنين تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، ارتكبوا (4) جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته في أحد أحياء مدينة الرياض، تمثلت في دخول المنازل وسرقة ما تحويها من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل، وجرى استرداد جزءٍ من المسروقات، وإيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
، شرطة الرياض: القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 4 جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته ،
المصدر : الخليج 365
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