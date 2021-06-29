- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
هدد القائد الأعلى للقوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر، اليوم (الثلاثاء)، حركة طالبان بشن غارات جوية عليها إذا واصلت هجماتها للسيطرة على مناطق جديدة في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها أعمال العنف، فيما تكمل القوات الأميركية انسحابها.
وخاطب "ميلر" "طالبان" قائلاً: "ما أحب أن أراه ليس الضربات الجوية، لكن حتى لا تحصل ضربات جوية عليكم أن توقفوا كل أشكال العنف".
وأضاف: "إن أفضل طريقة لوقف ذلك، وقد أبلغت طالبان بذلك بالفعل، هو وقف العمليات الهجومية والضربات الجوية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وبيّن أن الجيش الأميركي ما زالت لديه القوة النارية لشن ضربات جوية ضد المسلحين حتى وهو يواصل الانسحاب.
ويتوقع خروج القوات الأميركية المتبقية بحلول الموعد النهائي في 11 سبتمبر الذي أعلنه الرئيس جو بايدن لإنهاء أطول حرب أميركية.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 09:55 PM
لفت إلى أن الجيش ما زالت لديه القوة النارية لتنفيذ عملياتقائد القوات الأميركية في أفغانستان يهدد بضرب "طالبان" إذا لم توقف هجماتها
هدد القائد الأعلى للقوات الأميركية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر، اليوم (الثلاثاء)، حركة طالبان بشن غارات جوية عليها إذا واصلت هجماتها للسيطرة على مناطق جديدة في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها أعمال العنف، فيما تكمل القوات الأميركية انسحابها.
وخاطب "ميلر" "طالبان" قائلاً: "ما أحب أن أراه ليس الضربات الجوية، لكن حتى لا تحصل ضربات جوية عليكم أن توقفوا كل أشكال العنف".
وأضاف: "إن أفضل طريقة لوقف ذلك، وقد أبلغت طالبان بذلك بالفعل، هو وقف العمليات الهجومية والضربات الجوية"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وبيّن أن الجيش الأميركي ما زالت لديه القوة النارية لشن ضربات جوية ضد المسلحين حتى وهو يواصل الانسحاب.
ويتوقع خروج القوات الأميركية المتبقية بحلول الموعد النهائي في 11 سبتمبر الذي أعلنه الرئيس جو بايدن لإنهاء أطول حرب أميركية.
، قائد القوات الأميركية في أفغانستان يهدد بضرب "طالبان" إذا لم توقف هجماتها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القوات الأميركية في أفغانستان يهدد بضرب "طالبان" إذا لم توقف هجماتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.