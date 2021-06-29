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التحق منتخب إنجلترا بركب المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة أوروبا لكرة القدم، بعد أن كسب نظيره الألماني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب "ويمبلي" في لندن ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة يورو 2020.
سجل هدفي المنتخب الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ وهاري كين في الدقائق 75 و86 على الترتيب.
وسيواجه المنتخب الإنجليزي في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما في الـ3 من يوليو المقبل، الفائز من مواجهة السويد وأوكرانيا المقررة في وقت لاحق اليوم.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 09:37 PM
في انتظار الفائز من مواجهة السويد وأوكرانيابثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020
التحق منتخب إنجلترا بركب المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة أوروبا لكرة القدم، بعد أن كسب نظيره الألماني بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب "ويمبلي" في لندن ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة يورو 2020.
سجل هدفي المنتخب الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ وهاري كين في الدقائق 75 و86 على الترتيب.
وسيواجه المنتخب الإنجليزي في الدور ربع النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما في الـ3 من يوليو المقبل، الفائز من مواجهة السويد وأوكرانيا المقررة في وقت لاحق اليوم.
، بثنائية سترلينغ وهاري كين .. إنجلترا تقصي ألمانيا وتبلغ ربع نهائي يورو2020 ،
المصدر : الخليج 365
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