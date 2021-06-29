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طالب المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم (الثلاثاء) الأجهزة العسكرية والأمنية بالبقاء على جهوزية تامة لمنع زعزعة الأمن، خصوصًا فيما يتعلق بإقفال الطرق العامة أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
ودعا المجلس في بيان صدر بعد اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية ميشيل عون، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد السبل لدعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصًا في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.
وكلف المجلس وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وضع التقرير اللازم، في مهلة أقصاها شهر واحد، لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء عليه الطلب إلى الشركات المعنية إجراء اللازم وفقًا للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 09:21 PM
دعا وزراء المالية والدفاع والداخلية إلى دعمها"مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن
طالب المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم (الثلاثاء) الأجهزة العسكرية والأمنية بالبقاء على جهوزية تامة لمنع زعزعة الأمن، خصوصًا فيما يتعلق بإقفال الطرق العامة أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
ودعا المجلس في بيان صدر بعد اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية ميشيل عون، وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، التنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية لإيجاد السبل لدعم القوى العسكرية والأمنية، خصوصًا في ظل الأوضاع المالية والاقتصادية المتردية.
وكلف المجلس وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وضع التقرير اللازم، في مهلة أقصاها شهر واحد، لتقييم معايير وشروط الصحة والسلامة العامة، وبناء عليه الطلب إلى الشركات المعنية إجراء اللازم وفقًا للمتطلبات والفترة الزمنية التي تضعها الوزارة.
، "مجلس الدفاع" في لبنان يطالب الأجهزة العسكرية بمنع زعزعة الأمن ،
المصدر : الخليج 365
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