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صحة الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 – 18 سنة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

صحة الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 – 18 سنة

عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال صحتي

متابعات الخليج 365 - واس

بدأت صحة منطقة الحدود الشمالية أمس, تقديم الجرعة الأولى من لقاح “فايزر” للفئة العمرية من (12 – 18) عاماً بالتاريخ الميلادي من خلال مراكزها في مدن ومحافظات المنطقة، عبر التسجيل والحصول على موعد من خلال تطبيق “صحتي”.

صحتي: 

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل عبر تطبيق “صحتي” لأخذ اللقاح وفق المواعيد المحددة لهم، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

صحة الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 سنة - متابعات الخليج 365 صحة الشمالية تبدأ تطعيم الفئة العمرية من 12 - 18 سنة - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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