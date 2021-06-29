الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

القبض على مواطنين أطلقا النار من أسلحة نارية في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنين بالعقد الثالث من العمر قاما باستعراض الأسلحة النارية وإطلاق النار بها في أحد الطرقات العامة بمدينة الرياض، حيث عرضا حياة الآخرين للخطر، وتصويرهم لذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي والتباهي به.

إجراءات نظامية:

وأكدت شرطة الرياض أنه تم إيقافهما تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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