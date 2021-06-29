فوائد القرفة لا تمنحها خاصية علاج الأمراض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نفى استشاري الغدد الصماء والسكري الدكتور علي سمري، قدرة مشروب القرفة بعد الغلي في علاج الأمراض، ومنها مرض السكري، مؤكدًا أن ما يتداوله البعض بترويج وصفة القرفة المطحون المغلي وتناوله يوميًّا يساعد على التخلص من معظم الأمراض.

لا تعالج السكري:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: إن هناك فوائد عديدة للقرفة مثلًا في الشعور بخفض نسبة سكر الدم أو انسيابية الدم أو تنظيم الجهاز الهضمي أو للسيدات الحوامل أو معالجة الالتهابات وعلاج الضغط وغير ذلك، ولكن لا يعني ذلك أن تناول مشروب القرفة يعد علاجًا للأمراض وتحديدًا داء السكري، مشددًا على ضرورة أخذ العلاجات القائمة على طب البراهين، وعدم الالتفات إلى أي رسائل تدعو لوقف الأدوية، فذلك الأمر قد يشكل خطورة على صحة المريض.

من أشهر التوابل:

وبين أن القرفة تعد من أشهر التوابل التي تستخدم في المطبخ العربي، وتدخل في صنع العديد من الأطعمة والحلويات، ويحبها الكثيرون، وهي ليست مجرد نكهة فريدة ورائحة جميلة، بل لها العديد من الفوائد للصحة، ولكن- كما أشرت- لا تعتبر علاجًا يستغني فيه المريض عن أدويته، كما قد تتفاعل القرفة مع بعض الأدوية مثل أدوية لمرض السكري أو أدوية أمراض القلب أو أدوية أمراض الكبد، وذلك إما بزيادة مفعولها أو آثارها الجانبية، لذلك يجب على المرضى مراعاة مخاطر ذلك.

وحذر الدكتور سمري، المرضى الذين يعانون من بعض الأمراض من متابعة اجتهادات وتجارب بعض الأشخاص عبر اليوتيوب ورسائل الواتساب؛ إذ إن تناول تلك التركيبات العشبية قد يؤدي على المدى البعيد إلى انخفاض شديد لسكر الدم والتعرض للغيبوبة السكرية عند مرضى السكري، داعيًا مرضى السكري لاتباع ما يصفه الأطباء والتواصل معهم في حالة وجود أي تركيبة عشبية أو رسالة تتعلق بمرضى السكري وغيرهم.

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