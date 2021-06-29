تناولوا الفواكه في مواسمها لتحصلوا على فوائدها الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

نصحت استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي، بضرورة الحرص على تناول أي نوع من الفواكه يوميًا، إذ إنها تزود الجسم بالألياف والمعادن والفيتامينات ومضادات أكسدة، وعناصر ضرورية لدعم عملية النمو وبناء خلايا الجسم وتقوية العضلات، وتزويد الجسم الطاقة ومنحه الصحة والنشاط وحمايته من الإجهاد ومحاربة المرض.

مواسم أنواع الفواكه:

وقالت في تصريحات لـ “متابعات الخليج 365”، تزامنًا مع توجيه مجلس الصحة الخليجي بتحديد أنواع الفواكه ومواسمها وأهمية تناولها، إن الفواكه تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة لصحة وحياة الفرد، فهي تقي الجسم من الإصابة بأمراض وأورام السرطان، تساهم بالتقليل من خطر الإصابة بحصى الكلى، تفيد في خسارة الوزن، تخفض من مستويات الدهون والكوليسترول الضار بالجسم، كما تلعب دورًا مهمًا في حل مشاكل الهضم والإمساك والقولون وتقوية الدم ومحاربة فقر الدم، بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة بالجسم وحمايته من الفيروسات والأمراض المزمنة والخطيرة.

تقي من السكري 2:

وحول علاقة الفواكه بالحد من التعرض لداء السكري النمط الثاني مضت قائلة: الفاكهة بشكل عام تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري النوع الثاني الذي يمتاز بعدم قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بطريقة مناسبة، أو بعدم قدرة الجسم على إنتاج كميات كافية من الأنسولين، إذ تحتوي الفواكه على الألياف الغذائيّة التي تساهم في تحسين قدرة الجسم على استخدام الأنسولين، بالإضافة إلى قدرتها على تعزيز شعور الشبع، ويمنع الشخص من تناول أطعمة غير صحية مما يساهم في تعزيز فقدان الوزن أيضًا.

فوائد العصائر الطازجة:

واختتمت الدكتورة فائزة بالقول ، يمكن تناول العصائر الطازجة وليس المعلبات المحلاة الجاهزة، فهي أيضًا مفيدة للجسم، لكونها تعمل على خفض الكوليسترول الضار، والمحافظة على ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب وصحة البشرة ونضارتها وحمايتها من البقع الداكنة والكلف، كما انه يحد من ظهور حب الشباب على البشرة، كما يحتوى العصير على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة الشعر وحمايته من التساقط والتلف وتعزيز فروة الرأس، وتعزيز صحة الجهاز العصبي وحمايته من الجلطات والمشاكل التي يتعرض لها، كما يعمل عصير الفواكه على الحفاظ على صحة الكلى والكبد وحمايتهم من الحصوات والالتهابات والأورام.



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