رصد 3 بقع شمسية اليوم تنتج توهجات من الفئة C

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه رصد اليوم الثلاثاء 29 يونيو 2021 وجود ثلاث بقع شمسية اثنتان منها 2835-2836 في النصف الجنوبي من قرص الشمس تنتج توهجات من الفئة C صغيرة.

بقع شمسية تشكل كرة الضوء:

وقال، إن البقع الشمسية عبارة عن ظاهرة مؤقتة على سطح الشمس الذي يسمى ” الفوتوسفير ” أو كرة الضوء، وتظهر تلك البقع مظلمة مقارنه بالمناطق حولها بسبب درجة حرارتها المنخفضة حسب مقاييس الشمس، وهذه البقع تتشكل عندما يحدث تركيز لجريان المجال المغناطيسي يكبح – الحمل الحراري – وتكون النتيجة انخفاض درجة حرارة السطح في بقعة معينة مقارنة بما حولها وفي العادة تظهر البقع ثنائية مع أقطاب مغناطيسية متعاكسة ويمكن أن تبقى البقع لبضعة أيام إلى بضعة أسابيع ولكنها في النهاية تنحل.

رصد البقعة بالتلسكوب:

وخلص أبو زاهرة إلى القول، إن المهتمين بعالم الفلك تمكنوا من رصد هذه البقعة من خلال تلسكوب شمسي صغير أو تلسكوب عادي مزود بفلتر شمسي مع عدم النظر المباشر إلى الشمس بدون وجود حماية.

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