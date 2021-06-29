حريق إطارات في مكب نفايات مخالف في حفر الباطن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-29

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تسبب حريق في مكب نفايات مخالف باستنفار للجهات المختصة لإخماد حريق إطارات بالمردم، في ظاهرة شبه متكررة ، حيث سبق قبل عدة أشهر حدوث حريق مماثل استغرق فترة لإخماده.

تفاصيل حريق مكب نفايات

وكانت “متابعات الخليج 365“ قد نشرت في وقت سابق تقريرًا عن خطر المكّبات المخالفة تحت عنوان “حفر الباطن مستباحة في رمي المخلفات.. أضرار بيئة وتشوه بصري” وتحدث عدد من المهتمين في البيئة عن الأضرار البيئة التي تسببها النفايات في هذه المكبات.

الانبعاثات الغازية تهدد البيئة

وذكر الناشط البيئي سند الحشار إن وجود مكب للنفايات بالقرب من مدينة حفر الباطن يعتبر هاجسًا بيئيًا مؤرقًا للأهالي، فالانبعاثات الغازية الناجمة عن الحرائق والتي تحدث من حين لآخر تسبب الكثير من التلوث الهوائي للمدينة بشكل عام وللأحياء المجاورة بشكل خاص حيث تحتوي أكوام النفايات على الكثير من بقايا البلاستيك والإطارات التالفة وهي مواد في غاية الخطورة على الصحة العامة.

رد أمانة حفر الباطن

وحاولت “متابعات الخليج 365” أخذ توضيح من متحدث أمانة حفر الباطن سعود الصقري حول المكب المخالف ودور الأمانة إلا أنه تجاهل الاستفسار ولم يرد.



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