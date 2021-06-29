أملج تمنحك تجربة سياحية فريدة لاكتشاف الأعماق

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مساحة شاسعة وأفق واسع، لا شيء يعوق النظر إلى المدى وبما ينعكس على النفس بالراحة، في أملج الاحتفاء مع الطبيعة الخلابة من حولك، بدءا من انبساط الأرض وحتى صوت الأمواج المتكسرة على رمال الشاطئ.
في أملج يمكن تجربة الكثير من الأنشطة المختلفة التي تمنح انطباعا استثنائيا، فكل تجربة فريدة ومختلفة عن غيرها حيث يمكن الغطس أو الغوص واكتشاف العمق، وكذلك التجديف في قوارب صغيرة، أيضا السباحة أو الاسترخاء على الرمال البيضاء الناعمة.
رحلة ذهنية ولحظات تجدد النشاط والحيوية، لأن أملج على وجه الخصوص تحفز حاسة التخيل، بحيث يكون الاستعداد لها أشبه بالوصول إليها، في حين أنه وبمجرد رؤية المكان وملامسة شعور الوداعة فيها فإن التجربة تفوق الوصف، ويصبح التناغم لغة التواصل والانسجام، للحد الذي يبدو فيه المد والجزر كنغمة موسيقية، وتدريجيا يخفت الصخب الداخلي ويعلو صوت الهدوء وتتشكل نسمة الرضا استجابة للطبيعة الساحرة.
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