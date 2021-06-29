الفيصل يبحث الارتقاء بخدمات الإسكان والبلدية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بحضور مسؤولي الوزارة وأمناء محافظات المنطقة. وجرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المتعلقة بالتنمية في المنطقة من حيث الإسكان والخدمات البلدية، والرامية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.



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