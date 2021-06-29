شكرا لقرائتكم خبر معاقبة 26 مخالفا لنظام البيئة لبيعهم حطبا محليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض 26 مواطنا مخالفا لنظام البيئة بحوزتهم 16م3 من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، في بيانه أمس أنه طبقت الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية.