- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دعت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) إلى إجراء تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين بإيران عام 1988م، ودور الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، فيها بصفته كان نائب المدعي العام في طهران حينذاك.
وأفاد محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، بأن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام، وأنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقاً حيادياً، وفقاً لـ"رويترز".
وأعرب "رحمن" عن قلقه بخصوص تقارير تحدثت عن مقابر جماعية، يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر.
ولفت إلى أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جداً الآن وقد أصبح "رئيسي" الرئيس المنتخب أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 .
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 08:25 PM
"رحمن" أعرب عن قلقه من تدمير مقابر جماعية بهدف التعتيمالأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها
دعت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) إلى إجراء تحقيق مستقل في اتهامات بإعدام آلاف السجناء السياسيين بإيران عام 1988م، ودور الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي، فيها بصفته كان نائب المدعي العام في طهران حينذاك.
وأفاد محقق الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، بأن مكتبه جمع شهادات وأدلة على مدى أعوام، وأنه مستعد لتقديمها إذا بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو أي هيئة أخرى تحقيقاً حيادياً، وفقاً لـ"رويترز".
وأعرب "رحمن" عن قلقه بخصوص تقارير تحدثت عن مقابر جماعية، يجري تدميرها في إطار تعتيم مستمر.
ولفت إلى أن هذا هو الوقت المناسب، ومن المهم جداً الآن وقد أصبح "رئيسي" الرئيس المنتخب أن نبدأ التحقيق بشأن ما حدث في 1988 .
، الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في مذبحة السجناء الإيرانيين 1988 ودور "رئيسي" فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.