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يطلق الجيش اللبناني الخميس المقبل رحلات جوية مخصصة للمدنيين للتجول فوق لبنان، في خطوة من شأنها توفير عائدات مالية للقوات المسلحة، التي طالتها تداعيات الانهيار الاقتصادي المتمادي في البلاد.
وأعلن الجيش على موقعه الإلكتروني عن بدء تسيير رحلات بعنوان "لبنان.. من فوق" في الأول من يوليو (تموز)، على متن طائرة هليكوبتر من طراز "رايفن" من قاعدتي عمشيت (شمال) ورياق (شرق).
وأشار إلى أنه على الراغبين أن يسجلوا أسماءهم على منصة خاصة، على ألا يتجاوز عدد ركاب الرحلة الواحدة، التي تبلغ مدتها 15 دقيقة ثلاثة أشخاص، مقابل بدل مادي قيمته 150 دولاراً تدفع نقداً، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جانبه، بين مصدر عسكري أن هدف الرحلات تشجيع السياحة اللبنانية بطريقة جديدة، إضافة إلى دعم القوات الجوية.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 08:09 PM
تستمر الواحدة منها 15 دقيقة.. وتتكلف 150 دولاراً للفردفي ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته
يطلق الجيش اللبناني الخميس المقبل رحلات جوية مخصصة للمدنيين للتجول فوق لبنان، في خطوة من شأنها توفير عائدات مالية للقوات المسلحة، التي طالتها تداعيات الانهيار الاقتصادي المتمادي في البلاد.
وأعلن الجيش على موقعه الإلكتروني عن بدء تسيير رحلات بعنوان "لبنان.. من فوق" في الأول من يوليو (تموز)، على متن طائرة هليكوبتر من طراز "رايفن" من قاعدتي عمشيت (شمال) ورياق (شرق).
وأشار إلى أنه على الراغبين أن يسجلوا أسماءهم على منصة خاصة، على ألا يتجاوز عدد ركاب الرحلة الواحدة، التي تبلغ مدتها 15 دقيقة ثلاثة أشخاص، مقابل بدل مادي قيمته 150 دولاراً تدفع نقداً، وفقاً لـ"فرانس 24".
من جانبه، بين مصدر عسكري أن هدف الرحلات تشجيع السياحة اللبنانية بطريقة جديدة، إضافة إلى دعم القوات الجوية.
، في ظل الانهيار الاقتصادي.. الجيش اللبناني ينظم رحلات جوية سياحية لدعم ميزانيته ،
المصدر : الخليج 365
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