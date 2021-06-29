شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المصريون يحيون ذكرى الزيارة الأولى والأخيرة للملك عبدالله للقاهرة في عهد " السيسي " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في أول زيارة له للقاهرة منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منصبه، التقى الملك عبد الله بن عبدالعزيز يرحمة الله فخامة الرئيس المصري ليهنئه بانتخابه رئيسا لمصر، وكان ذلك آخر زيارة للملك عبدالله قبل وفاته، وتمت أثناء عودته من إجازته السنوية في المغرب، ولم يغادر بعدها المملكة حتى توفاه الله في صباح يوم الجمعة الموافق 3 / 4 / 1436هـ.

وتسعد مصر يوم غد بالاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، الثورة التي غيرت مسار الشعب المصري، وبالطبع كانت المملكة أول دولة أعلنت دعمها لمصر إبان تلك المرحلة.

فمصر وهي تحتفل بثورة الثلاثين من يونيو تستذكر البيان التاريخي المؤيد للثورة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -يرحمه الله-، والذي كشف كيف دعمت المملكة شقيقتها مصر في ثورتها على الجماعة الإرهابية.

كما دعم وزير الخارجية، الأمير سعود الفيصل - يرحمه الله- آنذاك القاهرة بقوة عقب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، بدءًا من تأييده لـ«30 يونيو»، التي وصفها بأنها ليست انقلابا، لأن من تولى سدة الحكم في مصر رئاسة مدنية وهو عدلي منصور، وهو ما يتوافق مع الدستور المصري.

كما دعم فض اعتصام أنصار جماعة الإخوان في ميداني رابعة العدوية، والنهضة، معلنًا استعداد المملكة مساعدة مصر حال قطع المساعدات عنها من قبل الدول الأوروبية.