شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. " التعليم " تعتزم إدراج اللغة الصينية في 8 مدارس العام المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تعتزم وزارة التعليم إدراج منهج اللغة الصينية في 8 مدارس ضمن خطتها التعليمية للعام المقبل، كمادة اختيارية للصفين الثاني والثالث الثانوي.

وترغب الوزارةفي تطبيق ذلك في منطقة الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر لقناة "العربية".

كما تشمل خطة الوزارة إدراج المناهج الجديدة "التربية البدنية والدفاع عن النفس" للبنين والبنات لجميع المراحل.

وسوف يبقى منهج اللغة الإنجليزية للصف الأول الإبتدائي، ويوجه منهج التفكير الناقد للصف الثالث متوسط والأول الثانوي، مع اقتصار مادة المهارات الرقمية للصف الرابع الابتدائي، وسيكون إجمالي الحصص الإسبوعية للمرحلة الابتدائية 33 حصة، و35 حصة للمرحلة المتوسطة.