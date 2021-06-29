إعلان مواعيد وشروط انتخابات طائفة محلات الذهب والمجوهرات بالمدينة المنورة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة المواعيد والتاريخ الخاصة بانتخابات طائفة محلات الذهب والمجوهرات؛ حيث حددت يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر ذي الحجة المقبل موعدًا أخيرًا لتقديم أوراق المرشحين لرئاسة المهن ونوابهم، ويوم الإثنين الموافق 23 من شهر ذي الحجة المقبل موعدًا لإجراء الانتخابات.

وأوضحت الأمانة أنه يتم استقبال أوراق المرشحين لرئاسة المهن ونوابهم من تاريخ الإعلان بمبنى وكالة شؤون البلديات الفرعية والضواحي (وحدة التنسيق والمتابعة – لجنة انتخاب رؤساء المهن)، مؤكدة أنها لن تقبل أي أوراق بعد التاريخ المحدد والمعلن من قبلها.

وبيّنت الأمانة أنها لن تقبل أوراق المرشحين إلا بعد اكتمال الشروط الخاصة بهم، والمتمثلة في كونه سعودي الجنسية، وأن يكون مشهودًا له بالاستقامة وحسن السيرة والسلوك، مع إرفاق صحيفة سوابق جنائية، وأن يتقدم بما يثبت إقامته قائمة دائمة في المدينة المنورة، مع التأكيد على ضرورة ممارسته للمهنة مدة لا تقل عن سنة، وإحضار ما يثبت ذلك من الجهات الحكومية المختصة، وأن يكون ملما بالقراءة والكتابة وإحضار ما يثبت ذلك، وحاصلًا على ترخيص مزاولة المهنة سارية المفعول، وأن لا يزيد عمره على خمسة وستين سنة ولا يقل عن الثلاثين، وألا يكون موظفا حكوميا، مع تقديم ما يثبت خلوه من العيوب الصحية التي تعيق عمله، وأن يحضر الأوراق الثبوتية الخاصة به، ورخصة محل سارية المفعول مع الأساسات للمطابقة.

وكشفت الأمانة عن مهام رئيس الطائفة ونائبه، والتي يأتي في مقدمتها قدرته على تمثيل أفراد حرفته لدى الجهات الرسمية، وتبليغ أي تعليمات توجه له من قبل الجهات الحكومية لهم، بجانب قدرته على رقابة أفراد الحرفة، والإبلاغ عن من يلجأ إلى الخداع أو الغش، مع أهمية متابعته لتنفيذ التعليمات الصادرة من الأمانة أو من الجهات الرسمية الأخرى.

كما أكدت الأمانة أنه يجب توافر عدد من الشروط في الناخبين ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس الطائفة ونائبه، وهي أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة ساري المفعول، وألا يكون موظفا حكوميا، مع إحضار صورة الهوية الوطنية وصورة رخصة مزاولة المهنة، مع الأساس للمطابقة، مبيّنة أنه لا يقبل توكيل الغير إلا بضوابط محددة وهي أن يكون الناخب مريضا، أو أن تكون لديه حالة أمنية، أو أن يكون مسافرا، مع احضار ما يثبت جميع ذلك.

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