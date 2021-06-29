«الحصيني»: القيصومة ثامن المناطق الأشد حرارة عالميًا بـ49.9 درجة مئوية

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، إن مدينة القيصومة سجلت المركز الثامن على مستوى العالم بدرجة حرارة 49.9 درجة مئوية.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن خمس مدن كويتية سجلت المراكز الأولى على مستوى العالم خلال الـ «24» ساعة الماضية المركز الأول على مستوى العالم الجهراء بدرجة حرارة52.1 درجة مئوية والقيصومة بالمملكة العربية السعودية تسجل المركز الثامن على مستوى العالم بدرجة حرارة 49.9 درجة مئوية، وفق درجة الحرارة المسجلة في المملكة اليوم الثلاثاء الساعة الرابعة عصرا.

إلى ذلك توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره حول طقس غدٍ الأربعاء، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

وأضاف المركز، يتوقّع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران وعسير، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة وتمتدّ إلى مرتفعات المدينة المنورة.

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