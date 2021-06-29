«الصحة»: أخذ اللقاح يمنع مضاعفات كورونا  بنسبة تتجاوز 90%

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة أن الحماية من الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا تصل إلى أكثر من ٩٠% من خلال أخذ لقاح كورونا.

وقالت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لا تدع المجال متاحًا لتجربة الأعراض».

أشارت الوزارة، الثلاثاء، إلى انخفاض جديد في عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا لتسجِّل 1406 حالات، بينما تم أمس الإثنين تسجيل 1438 حالة.

وذكرت أن عدد الحالات النشطة شهد ارتفاعًا كبيرًا؛ حيث تم تسجيل 11724 حالة، مقارنة مع أمس حيث تم تسجيل 11204 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 1567 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 15 حالة وفاة جديدة، و1032 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.