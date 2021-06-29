بدء تطعيم الفئة العمرية من 12 لـ18 عامًا بالشرقية والجوف

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، بدء تطعيم الفئة العمرية من 12 لـ18 عامًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا التابع لشركة «فايزر» بالمنطقة الشرقية، مع بدء تطعيم الفئة العمرية نفسها في منطقة الجوف.

«توكلنا» يدعو الفئة العمرية من 12-18 سنة لحجز موعد التطعيم

أعلن تطبيق (توكلنا) عن إتاحة إمكانية حجز موعد لتلقي لقاح كورونا، للذين تتراوح أعمارهم بين 12 - 18 سنة بالتاريخ الميلادي، مطالبًا بتحديث التطبيق لاستخدام الخدمة الجديدة.

ودعا التطبيق –عبر حسابه على تويتر- إلى ضرورة التأكد من تحديث التطبيق لاستخدام بالخدمة الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة الصحة، قائلًا: «بإمكانك حجز موعد لقاح كورونا لأفراد أسرتك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 -18 سنة».

كانت وزارة الصحة ذكرت، أنه تم اعتماد إعطاء لقاح (فايزر) للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي, بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال جميع الدراسات العلمية, التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

بدء تطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح فايزر

وأعلنت وزارة الصحة، الأحد، بدء إعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي, بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال جميع الدراسات العلمية, التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وقالت الصحة، إن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في المملكة, حيث بدأت مؤخراً إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة.

وأشار إلى النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقاً للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوفر توريد اللقاحات.

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«توكلنا» يدعو الفئة العمرية من 12-18 سنة لحجز موعد التطعيم