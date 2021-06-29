وزارة الشؤون الإسلامية: مراقبو المساجد يواصلون الجولات التفتيشية

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إنَّ الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، مع وجود لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ جميع الإجراءات النظامية.

وجدَّدت الوزارة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصبّ في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال وجودهم بالمساجد.

ونفذت الوزارة 23.366 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله تحقيقًا لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

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