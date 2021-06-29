الأرصاد: طقس شديد الحرارة على 3 مناطق غدًا الأربعاء

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره حول طقس غدٍ الأربعاء، استمرار الأجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والحدود الشمالية.

وأضاف المركز، يتوقّع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران وعسير، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة وتمتدّ إلى مرتفعات المدينة المنورة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

كما يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج.

وفيما يلي بيان مفصل بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء: