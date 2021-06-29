«المرور» يتفاعل مع بلاغين حول قطع إشارة وانعطاف مفاجئ

الرياض - محمد عبدالله - تفاعل المرور السعودي مع بلاغين تلقاهما بشأن قطع إشارة وانعطاف مفاجئ.

وقال «المرور» عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن البلاغ الوارد بشأن قطع الإشارة تم رفعه إلى القسم المختص.

جاء ذلك ردًا على بلاغ (موثق بالفيديو) عن قائد مركبة قطع الإشارة وعرَّض حياته وحياة الآخرين للخطر.

كما تفاعل المرور مع بلاغ مماثل بشأن قائد مركبة انعطف بشكل مفاجئ على أحد الطرق في مكة المكرمة، مشيرًا إلى رفع البلاغ إلى القسم المختص.

وينص نظام المرور على «إلزام كل سائق بأن يراعي في مسلكه على الطريق العام اتخاذ أقصى درجات اليقظة والحذر والتقيد بنظام وقواعد وإشارات المرور وتنفيذ تعليمات رجال المرورو، وعدم استعمال المركبات في مواكب خاصة أو على شكل تجمعات إلا باذن مسبق من إدارة المرور».

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