القبض على شخصين يطلقان النار في سماء الرياض

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أمير مكة يستقبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان
استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، وزير الشؤون البلدية والقروية...
3 مدن تسجل أعلى حرارة والوجه الأكثر رطوبة
سجلت المدينة والأحساء ورفحاء أعلى ارتفاع في درجة الحرارة وبلغت 47 درجة مئوية بينما سجلت السودة أقل درجة حرارة بلغت 24 درجة مئوية.أما...
مكة : القبض على 10 مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم مخدرات
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية...
275 ألف قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة وأمن الحدود
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بجوازات المناطق المختلفة (274،849) قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين ووافدين...
متابعة استعدادات الجهات المعنية بخدمات الحج
أكد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، استعدادات مختلف الأجهزة المعنية بالحج لاستقبال ضيوف الرحمن...
الأمطار تتواصل على عسير وجازان
تواصل هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير، أمس، في حين كانت السماء غائمة جزئيا تخللها سحب رعدية على...
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