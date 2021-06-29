شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"نزاهة" يبحث التعاون مع مساعد وزير الخزانة الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس في مقر الهيئة اليوم ، مساعد وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة بول أهيرن والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال مكافحة الفساد بين البلدين الصديقين، واطّلع مساعد وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة على أبرز منجزات المملكة في مجالي تعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد، على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك "مبادرة الرياض" الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي ومن سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد.

من جانبه أشاد مساعد وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية، واستمع معاليه إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية في ذات المجال.