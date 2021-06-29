شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات مع نظيره الأرجنتيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير الخارجية والتجارة الدولية والأديان في جمهورية الأرجنتين فيليب كارلوس سولا، وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين في مدينة ماتيرا الإيطالية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات السعودية الأرجنتينية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، كما تطرق الجانبان إلى أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.