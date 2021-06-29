نشاط دبلوماسي سعودي مكثف على هامش الـ"20" بإيطاليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي عدة لقاءات دولية على هامش اجتماع وزراء دول مجموعة الـ"20" بإيطاليا.

ويعقد وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة الـ"20" اجتماعا في مدينة ماتيرا الإيطالية.



وعقد الأمير فيصل بن فرحان لقاء رسمياً مع وزير خارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الـ20.

كما ناقش اللقاء تعزيز التنسيق بين السعودية وأمريكا وفرنسا في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعمها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

والتقى وزير الخارجية السعودي، وزير الخارجية والتجارة الدولية والأديان في الأرجنتين فيليب كارلوس سولا.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات السعودية الأرجنتينية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق ذاته، عقد الأمير فيصل بن فرحان مع وزير خارجية الهند سوبراهمانيام جايشانكر.



وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات السعودية الهندية وسبل تعزيزها في شتى المجالات بما يخدم مصالح البلدين، كما تطرق الجانبان إلى أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الـ20، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.