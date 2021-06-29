السعودية | فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن ولودريان القضايا الإقليمية

شكرا لقرائتكم فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن ولودريان القضايا الإقليمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء نظيريه الأميركي أنتوني بلينكن والفرنسي جان إيف لودريان، وبحثوا أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المواضيع المطروحة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين، وفق ما نشرت صفحة وزارة الخارجية السعودية على "تويتر".

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كما ناقش اللقاء بحث تعزيز التنسيق بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وفرنسا في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وأهمية دعمها في شتى المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأشارت الخارجية السعودية في وقت سابق اليوم إلى أن وزير الخارجية السعودي بحث مع نظيره الأميركي، وقف تمويل إيران لميليشيا الحوثي في اليمن والتنظيمات الإرهابية التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

كما بحث الجانبان، على هامش اجتماع وزراء الخارجية والتنمية لدول مجموعة العشرين، تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لوقف التدخلات الإيرانية في المنطقة.