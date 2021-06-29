- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نقلت "الشرق" عن مصادر في وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد المسلحين السودانيين الذين يشاركون كـ"مرتزقة" ضمن صفوف أطراف النزاع في ليبيا يقدر بـ9 آلاف مسلح.
وأفادت المصادر بأن "المسلحين السودانيين في ليبيا يتوزعون بين الشرق والغرب".
وأضافت أن "الحكومة الانتقالية في السودان تعمل على آليات وخطط جديدة، لخروجهم من ليبيا، بدمجهم في القوات النظامية أو تسريحهم وفقاً للأعراف العسكرية".
وأشارت إلى أن السودان يرغب في لعب دور دبلوماسي أكبر في الأزمة الليبية وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والسلام الدائم.
وبينت المصادر أن الاستقرار في ليبيا يرتبط بشكل مباشر بـخروج المليشيات والمرتزقة وعلى وجه التحديد السودانيين من ليبيا بشكل نهائي.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 06:52 PM
الخرطوم تعمل على إعادتهممصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف
نقلت "الشرق" عن مصادر في وزارة الخارجية السودانية، اليوم (الثلاثاء)، أن عدد المسلحين السودانيين الذين يشاركون كـ"مرتزقة" ضمن صفوف أطراف النزاع في ليبيا يقدر بـ9 آلاف مسلح.
وأفادت المصادر بأن "المسلحين السودانيين في ليبيا يتوزعون بين الشرق والغرب".
وأضافت أن "الحكومة الانتقالية في السودان تعمل على آليات وخطط جديدة، لخروجهم من ليبيا، بدمجهم في القوات النظامية أو تسريحهم وفقاً للأعراف العسكرية".
وأشارت إلى أن السودان يرغب في لعب دور دبلوماسي أكبر في الأزمة الليبية وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والسلام الدائم.
وبينت المصادر أن الاستقرار في ليبيا يرتبط بشكل مباشر بـخروج المليشيات والمرتزقة وعلى وجه التحديد السودانيين من ليبيا بشكل نهائي.
، مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: عدد "المرتزقة" السودانيين في ليبيا 9 آلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.