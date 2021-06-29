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أُجريت في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب في أبها، 32 عملية جراحية للقلب، إضافةً إلى إجراء 22 عملية قلب مفتوح، خلال النصف الأول من العام 2021.
وأوضحت "صحة عسير" أنه جرى خلال الفترة نفسها، إجراء 591 قسطرة قلبية، وسبع عمليات باستخدام تقنية القلب النابض، وعملية واحدة لإصلاح ثقب بالقلب بين الأذنين، وعملية واحدة لاستئصال ورم بالأذين الأيمن.
29 يونيو 2021 - 19 ذو القعدة 1442 06:17 PM
خلال النصف الأول من العام 2021إجراء 591 قسطرة و22 عملية قلب مفتوح في مركز فيصل بن خالد
أُجريت في مركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب في أبها، 32 عملية جراحية للقلب، إضافةً إلى إجراء 22 عملية قلب مفتوح، خلال النصف الأول من العام 2021.
وأوضحت "صحة عسير" أنه جرى خلال الفترة نفسها، إجراء 591 قسطرة قلبية، وسبع عمليات باستخدام تقنية القلب النابض، وعملية واحدة لإصلاح ثقب بالقلب بين الأذنين، وعملية واحدة لاستئصال ورم بالأذين الأيمن.
، إجراء 591 قسطرة و22 عملية قلب مفتوح في مركز فيصل بن خالد ،
المصدر : الخليج 365
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